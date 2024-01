Av Brasil vai ganhar nova academia ao ar livre, no antigo ‘Kioske do Koko’

A Avenida Brasil, em Americana, vai ganhar uma nova academia ao ar livre. A novidade será no antigo “Kioske do Koko”, esquina com a Rua Manoel dos Santos Azanha.

Segundo apurou a reportagem do NM, a academia ao ar livre será diferente das comuns, já vistas pela cidade. Será mais equipada, com mais aparelhos, mais modernos. A ideia é fomentar a prática de exercício físico.

O Kioske do Koko, muito famoso no ano de 2017, será totalmente demolido. O NM esteve no local nesta terça-feira e presenciou homens já trabalhando na demolição.

