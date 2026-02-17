Baile de Carnaval da Melhor Idade reúne mais de 250 em Sumaré

O Programa de Atendimento à Pessoa Idosa, da Prefeitura de Sumaré, em parceria com a Secretaria Municipal de Inclusão Social, realizou nesta sexta-feira (13) o tradicional Baile de Carnaval da Melhor Idade. O evento reuniu mais de 250 participantes, celebrando a alegria, a integração e a valorização da pessoa idosa no município.

A festa contou com música, dança e momentos de confraternização entre integrantes dos grupos de convivência que representam diversas regiões de Sumaré. Um dos grandes destaques do evento é a decoração temática, totalmente confeccionada pelos próprios idosos ao longo das oficinas e encontros promovidos pelo programa.

O trabalho coletivo demonstra talento, criatividade e espírito participativo, transformando o baile em uma verdadeira celebração da vida. A produção dos enfeites e adereços reforça o protagonismo da pessoa idosa nas atividades culturais desenvolvidas pela rede municipal.

Segundo a pasta, mais do que um evento festivo, o baile cumpre um papel social relevante. A iniciativa fortalece vínculos comunitários, estimula a convivência, promove inclusão social e proporciona momentos de lazer, cultura e bem-estar, alinhados às políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo.

Para a secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, o evento simboliza o compromisso da administração com a valorização da pessoa idosa. “O Baile da Melhor Idade é muito mais do que uma festa. É um espaço de convivência, respeito e reconhecimento. Cada detalhe preparado pelos próprios participantes demonstra o quanto eles são protagonistas das ações desenvolvidas pela Prefeitura. Nosso objetivo é garantir qualidade de vida, inclusão e oportunidades de participação social para todos”, destacou.

