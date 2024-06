A balança comercial da RMC (Região Metropolitana de Campinas) apresentou uma alta no déficit comercial de 39,06% em maio de 2024. Isso levando em conta o resultado de diminuição em 19,89% nas exportações e aumento de 13,17% nas importações. O levantamento, realizado pelo Observatório PUC-Campinas, é coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira com assistência técnica de João Lucas Alves da Silva.

O mês também mostrou que as importações e exportações do estado de São Paulo corresponderam, respectivamente, a 22,42% – quinta maior – e 6,24% – segunda maior de todo país para o período.

Já em relação ao acumulado dos últimos 12 meses, o levantamento trouxe uma redução de 10,68% nas exportações e também diminuição, na ordem de 14,94%, nas importações da RMC, o que representa queda de 16,99% no déficit comercial regional.

Entre os destaques, está a queda no valor das exportações de pneus e partes de motores. Por outro lado, houve queda no valor importado de compostos heterocíclicos de nitrogênio e de agroquímicos e o aumento das importações de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos.

Previsão da Balança Comercial

As análises mais recentes do Observatório PUC-Campinas apontam para um ano de aumento nas importações, na ordem de 9,35%, e de expressiva queda das exportações, cerca de -10,81%. Em relação às últimas previsões, nota-se que os dados de exportação do mês de abril indicaram uma certa estabilização tanto na taxa de variação das exportações quanto das importações, que apresentaram uma pequena piora. A redução das importações previstas pode estar relacionada à queda no valor importado tanto de bens acabados como bens intermediários. Reduções expressivas na importação de bens intermediários indicam, em geral, queda do ritmo da produção industrial.

