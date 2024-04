2º ‘Bazar do Jeans’ do Fundo Social de Nova Odessa continua neste sábado

O primeiro dia da 2ª edição do “Bazar do Jeans” promovido pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa foi um sucesso. Apenas nesta sexta-feira (19/04), mais de 400 famílias em situação de vulnerabilidade passaram pelo Espaço Melhor Idade, e retiraram gratuitamente cerca de 4.000 peças de roupas novas, a maior parte calças jeans de números pequenos e roupas infantis.

O bazar continua neste sábado, das 9h às 12h, com o que sobrou do estoque (a maior shorts infantis femininos). O Espaço Melhor Idade fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro. Lembrando que o limite é de até 10 peças por pessoa. As roupas, doadas por uma empresa local, consistem principalmente em itens de verão, de numeração pequena e voltadas para o público feminino, incluindo crianças e jovens.

E o público atendido aprovou a iniciativa da Prefeitura, através do Fundo Social, com apoio de voluntárias. Érica de Oliveira, a primeira da fila, chegou às 4h30 da manhã no local. “Essa iniciativa é maravilhosa e perfeita, pois ajuda as pessoas que estão precisando, principalmente as crianças que precisam de agasalho para ir para a escola”, relatou.

Vagner Camargo, chegou na fila às 6h e garantiu suas peças de roupa. “A iniciativa é ótima, pois tem muitas pessoas desempregadas e sem condições de comprar roupas novas. Esta iniciativa do Fundo Social é essencial para a cidade”, relata. Para Maria Eduarda, a ação também foi aprovada. “A qualidade das roupas é ótima, consegui peças para mim e para meu filho”, afirmou.

Já a voluntária do projeto Cleide Barduzzi afirmou que “ser voluntária é se doar de coração, corpo e alma”. “Eu amo ser voluntária e fazer o que faço, pois esta ação em ajudar as pessoas é muito importante”, descreveu.

Para o prefeito Cláudio Schooder, “o sentimento é de gratidão”. “Ganhamos várias peças de roupa de uma grande empresa do município e a Rose, com carinho e sensibilidade, teve a iniciativa de criar este bazar para ajudar as pessoas em estado de vulnerabilidade na cidade”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Temos que agradecer o empresário que fez essa doação, que não quis ‘aparecer’, e esperamos por novas doações, para atender nossas famílias mais carentes”, acrescentou o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho).

“Este Bazar é o que chamo de corrente do bem. Essa gestão do prefeito Leitinho e do vice Mineirinho tem esse olhar muito caridoso com o próximo. Temos que fazer o bem ao próximo especialmente agora, que está iniciando o inverno. E agradecemos à empresa que nos doou essas peças com muito carinho”, finalizou a presidente voluntária do Fundo Social, Rose Miranda – que é irmã do vice-prefeito.