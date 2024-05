O presidente Lula reclamou do número de pessoas presentes no ato de comemoração de 1º de Maio realizado pelas centrais sindicais nesta quarta-feira.

Durante seu discurso, Lula se mostrou incomodado com a quantidade de pessoas presentes e disse que o evento foi “mal convocado”. O encontro aconteceu no estacionamento do estádio do Corinthians, em Itaquera.

“Ele (Márcio Macedo) é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: ‘Oh Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar’. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com mil, com um milhão (de pessoas), mas também, se for necessário, eu falo apenas com a senhora maravilhosa que está aqui na minha frente pra conversar com a gente”, disse o presidente da República.

AMERICANA.

Um ato com o mesmo objetivo também aconteceu em Americana, na Cidade Jardim, liderado pela pré-candidata a vereadora pelo PSOL, Maria Galhani. No encontro, MG também faz uma referência à baixa adesão do público. “As vezes a gente fica desacorçoado de vir aqui na praça e sentir que a gente tá falando só pra gente, porque a realidade é que o horário, é o dia, é o trabalhador precarizado que num primeiro de maio às vezes quer ir pro churrasquinho”, justificou.

Outras lideranças de esquerda da cidade como a também pré-candidata vereadora professora Juliana (PT) e a pré-candidata à prefeita Maria Giovanna não compareceram no evento.

