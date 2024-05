Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, o Movimento Maio Amarelo 2024 inicia nesta quarta-feira (1º) com um chamado à responsabilidade individual e coletiva para a construção de uma circulação de veículos mais segura. Em apoio à iniciativa, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado desenvolveram uma série de ações educativas e de conscientização ao longo do mês.

A campanha busca colocar em pauta a relevância da segurança viária e mobilizar toda a sociedade para engajamento em ações que promovam um trânsito mais pacífico e harmonioso. O objetivo é reunir diversos setores, incluindo o poder público, empresas, entidades de classe, associações e a sociedade civil organizada, para fomentar um debate amplo sobre o tema, impulsionar ações concretas e disseminar conhecimento para a construção de um futuro com menos acidentes e vítimas nas estradas.

Ao longo do mês de maio, as concessionárias rodoviárias programaram um cronograma de atividades com o intuito de propagar a mensagem do Maio Amarelo 2024 e estimular a construção de um trânsito mais seguro. As ações englobam campanhas e blitz educativas, palestras, eventos e outras iniciativas que visam conscientizar motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas sobre a importância de um comportamento seguro e responsável no trânsito.

“A ARTESP tem a honra de apoiar o Movimento Maio Amarelo 2024”, afirma Milton Persoli, diretor-geral da Agência. “Acreditamos que a união de esforços é fundamental para conscientizar a população sobre a necessidade de um comportamento seguro no trânsito. Juntos, podemos fazer a diferença e salvar vidas”, finaliza Persoli.

As atividades serão realizadas na Capital, Grande São Paulo, Litoral Paulista e Interior. Durante o período, serão desenvolvidas atividades com pedestres, caminhoneiros, motoristas, motociclistas, ciclistas, estudantes e crianças

Confira aqui todas as atividades realizadas pelo Programa de Concessões Rodoviárias durante o Maio Amarelo.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 21 concessionárias, que atuam em mais de 11 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.