Final: Rio Branco quer 10 mil torcedores no Décio Vitta

O Rio Branco quer encher o estádio Décio Vitta para a final da Série A4

com 10 mil pessoas este sábado em Americana. A capacidade do estádio para o 1o jogo decisivo contra a Francana ficou estipulada em 9,9 mil torcedores. Os dois times já garantiram o acesso para a Série A3 do ano que vem.

O Rio Branco chegou à improvável final depois de bater o XV de Jaú fora de casa no último domingo com uma vitória incontestável por 3 a 0. Agora a decisão será contra o melhor time do campeonato a Francana.

O time de Franca aproveitou a vantagem e passou para a final depois de empatar com o Ska Brasil duas vezes por 0 a 0. Antes, também passou pelo União Barbarense com dois jogos terminados sem nenhum gol marcado.

Já o Rio Branco fez jogos mais movimentados e com muitos gols.

A torcida espera que o Tigre parta pra cima do adversário já no começo da partida para reverter a vantagem da Francana.

