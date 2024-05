Americanense Theo Mancini fica vice na 72ª Prova Ciclística 1º de Maio

O ciclista Theo Mendes Mancini, da Secretaria de Esportes de Americana

sagrou-se vice-campeão da 72ª Prova Ciclística 1º de Maio disputada nesta quarta-feira, na cidade de Indaiatuba (SP).

“O Theo é um jovem dedicado e que vem conquistando bons resultados na modalidade. Investir no esporte de base é proporcionar uma vida saudável aos jovens e conceder a oportunidade do desenvolvimento para formar futuros atletas”, destacou o secretário de Esportes, Márcio Henrique Leal.

Atleta da nova geração do ciclismo americanense, Theo Mendes Mancini conquistou a segunda colocação na categoria infanto-juvenil.

A prova, que contou pontos para os rankings da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Classe 3, e da Federação Paulista de Ciclismo (FPCiclismo), reuniu 500 ciclistas de várias equipes do país.

