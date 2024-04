DAE de Santa Bárbara segue com plantio em áreas de nascentes

Com a finalidade de plantar mais de 30 mil mudas de árvores no entorno de nascentes existentes na cabeceira da represa Areia Branca – o maior manancial responsável pelo abastecimento de Santa Bárbara d’Oeste -, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município iniciou nesta semana mais uma etapa do plantio de mudas de árvores nativas de diferentes espécies.

Sangra d´água, embaúba, pau-viola, pitanga, araçá-roxo, aroeira-pimenteira, ipê, cedro-rosa, tamanqueiro, ingá, etc., estão entre as 80 espécies de mudas que a Divisão de Gestão Ambiental da Autarquia utiliza no plantio, cuja função é preservar as áreas de córregos e nascentes importantes para o ciclo hidrológico da Bacia da Represa Areia Branca.

A ação nessas áreas de nascentes da Areia Branca vem sendo executada pelo DAE de Santa Bárbara desde o ano passado e já somam 17 mil mudas de árvores plantadas. Os trabalhos de preservação de nascentes e reflorestamento de matas ciliares seguem também pela autarquia em áreas de proteção das outras duas represas, São Luiz e de Cillo. A previsão é alcançar a marca de 250 mil mudas de árvores plantadas nos próximos anos.

