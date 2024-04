Parceria renova presença do grupo Anjos da Alegria no Hospital Municipal

A parceria para realização das atividades da Associação Anjos da Alegria no Hospital Municipal Dr. Waldemar, em Americana, foi reforçada nesta semana. O grupo de palhaços voluntários realiza visitas regulares à unidade para entreter pacientes, acompanhantes e funcionários.

O fundador da associação, Fábio Rogério Polidoro, foi recebido pelo diretor da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) em Americana, Klebson Soares Carvalho. A organização social administra o hospital por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

“Estimular e implantar novas ações de humanização no Hospital Municipal, na Unacon e na UPA São José é um dos propósitos da Chavantes em Americana. O grupo Anjos da Alegria faz um trabalho de humanização elogiável, uma presença que gera conforto e acolhimento aos pacientes”, disse Klebson.

Após a paralisação durante a pandemia de Covid-19, o Anjos da Alegria retomou suas atividades nas alas e corredores do HM em julho do ano passado, proporcionando interatividade, momentos de humor e palavras de apoio e carinho aos usuários da unidade. De lá para cá, já foram mais de 40 visitas, que ocorrem sempre aos sábados, das 14h às 17h.

O idealizador do Anjos da Alegria contou que decidiu criar o grupo há mais de 20 anos, quando foi diagnosticado com câncer justamente nas dependências do Hospital Municipal. “Faço esse trabalho voluntário porque um dia, lá atrás, alguém também me acolheu. Hoje, penso que o paciente que é acolhido também acolhe a gente”, contou Polidoro.

O grupo é composto atualmente por 89 integrantes voluntários, que promovem ações em hospitais de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

“O projeto Anjos da Alegria tem todo o nosso apoio, como parte essencial no processo de humanização e acolhimento dentro do Hospital Municipal. O grupo desenvolve um excelente trabalho que muito auxilia para manter positiva a condição emocional dos pacientes, acompanhantes e colaboradores”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Psicóloga clínica do Hospital Municipal e presidente da Comissão de Humanização, Ana Cláudia Vieira Bessa afirmou que o Anjos da Alegria “promove aos usuários e funcionários do HM a prática do voluntariado com responsabilidade e solidariedade, proporcionando momentos de alegria e a diminuição do estresse do ambiente hospitalar”.