O São Paulo do argentino Zubeldia venceu de novo.

De virada, o Tricolor bateu o Águia de Marabá no Pará e tem grande vantagem no duelo da #CopaDoBrasil2024

Segundo torcedores, quatro meses de atraso o Zubeldía faz o que o São Paulo deveria ter feito no Paulista: rodar o elenco e deixar a garotada jogar.

Acompanho o tricolor há muito tempo, não me lembro de uma aposta tão errada como a que a diretoria fez esse ano, perdemos tempo demais.

O tricolor teve a posse de bola, criou oportunidades, dominou o adversário, ou seja, controle total, a expulsão do atleta adversário ajudou, mas não foi determinante.

O placar de 3×1 ficou barato, cabia muito mais. Muito bom ver as atuações de Erick, Moreira, Galoppo, Luiz Gustavo e como é bom ver o garoto Juan marcar dois gols.

Muito bom ver o técnico rodar o elenco, dar oportunidades para os garotos da base e ainda assim o time jogar bem e vencer. V

aleu demais ver William Gomes, Rodriguinho, Sabino, Patryck, ou seja, uma ótima noite para o São Paulo. Destaques: Galoppo, melhor em campo; Erick, Moreira e Juan. Mas todo mundo está de parabéns.

Juan nos últimos 5 jogos pela Copa do Brasil:

2 gols 2 assistências

