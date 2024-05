Oito equipes buscam vagas nas decisões do Gigantinho sub-12

As semifinais da categoria sub-12 do Gigantinho, séries Ouro e Prata, acontecem neste domingo (5)

a partir das 8h, nos campos do Centro Cívico e Vila Amorim. O torneio de futebol de base é promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes.

Os primeiros colocados dos quatro grupos da primeira fase disputarão as semifinais da Série Ouro, enquanto os segundos colocados se enfrentarão na Série Prata. Se houver empate no tempo normal, a classificação para a decisão da categoria será definida nas cobranças de pênaltis.

“A expectativa é de grandes jogos e de muitos torcedores nos dois campos. Como nas demais categorias, tenho a certeza de que serão partidas equilibradas e bem disputadas pelas equipes. Desejo boa sorte a todos”, diz o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

Confira os jogos

Série Ouro

Centro Cívico

8h – Aesca x Bola Na Rede

Vila Amorim

8h – Camisa 10 A x Colorado

Série Prata

Centro Cívico

9h – São Manoel A x Unidos

Vila Amorim

9h – Cidade Jardim x Camisa 10 B

