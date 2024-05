Palmeiras bate Botafogo Ribeirão pela Copa do Brasil

Com gols de Rony e Estêvão, o Palmeiras superou o Botafogo-SP por 2 a 1

nesta quinta-feira (02), no Allianz Parque, e alcançou a sua centésima vitória na Copa do Brasil (o Verdão é o quarto que mais venceu na história da competição, logo atrás do Vasco, com 101, mas em bem menos jogos: 175 a 199 dos cruz-maltinos). O Verdão, inclusive, ganhou todos os seus jogos de estreia pelo torneio nacional desde 2003: foram 19 triunfos, com 40 gols marcados e apenas nove gols sofridos.

Além disso, o Maior Campeão do Brasil está invicto no Allianz Parque em 2024, ano com o melhor aproveitamento da história da arena (90,48%, com seis vitórias e um empate em sete partidas disputadas).

Diante do Botafogo-SP, o Palmeiras está invicto há nove jogos (oito vitórias e um empate desde a última derrota, em 2014, em Ribeirão Preto). Como mandante, não perde há 18 jogos (16 vitórias e dois empates desde a última derrota, em 1985, no Pacaembu). O confronto pela Copa do Brasil é inédito.

Leia + Sobre todos os Esportes

MARCAS INDIVIDUAIS

> Único estrangeiro campeão da competição, Abel Ferreira alcançou a segunda posição no ranking de treinadores com mais triunfos em Copa do Brasil pelo Palmeiras (12, ao lado de Vanderlei Luxemburgo, mesmo com menos jogos: 18 a 22).

> Mayke alcançou a 45ª posição no ranking de atletas com mais jogos pelo Palmeiras na história (274, ao lado de Fedato e Fernando Prass).

> Piquerez se isolou como o uruguaio com mais jogos pelo Palmeiras na história, sendo o quarto entre os estrangeiros (148).

> Luan alcançou a 11ª posição no ranking de atletas com mais vitórias pelo Palmeiras no Allianz Parque (67, ao lado de Willian Bigode). Também alcançou a 52ª posição no ranking de atletas com mais jogos pelo clube na história (263, ao lado de Márcio Alcântara).



> Richard Ríos alcançou a 4ª posição no ranking de colombianos com mais jogos pelo Palmeiras na história (76, ao lado de Rincón).

Raphael Veiga alcançou a 41ª posição no ranking de atletas com mais jogos pelo Palmeiras na história (290, ao lado de Gilmar).



> Rony alcançou a 8ª posição no ranking de atletas com mais triunfos pelo Palmeiras no Allianz Parque (73, ao lado de Gustavo Scarpa).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP