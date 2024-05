Um comerciante que tinha armas em casa

foi dedurado e acabou perdeu as duas peças esta quinta-feira. A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) aprendeu as duas armas de fogo e mais 44 munições na casa do homem, que fica no bairro Cidade Jardim. O comerciante de 38 anos acabou preso.

Denúncia anônima contra o homem fez com que os policiais seguissem para a rua Cactos. Lá eles abordaram o homem na frente de casa. Aos agentes da Polícia Civil, ele teria admitido que guardava armas na casa. Ele ainda disse que eram para sua proteção pessoal.

Mais notícias da cidade e região

No interior do carro do rapaz, foi localizado um facão. Os agentes entraram no imóvel e localizaram um revólver calibre 38, uma garrucha calibre 22 e mais 44 munições.

Ele foi encaminhado para a delegacia onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por porte ilegal de arma. Não foi informado se ele possuía registro de CAC.

Após KellerStocco.com

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP