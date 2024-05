Vice-presidente do União Brasil Sumaré, Décio Marmirolli

cumpriu agenda nesta quinta-feira (02) em Brasília, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), acompanhado do vereador Lucas Agostinho (União Brasil). Ambos possuem um relacionamento de longa data, considerando a trajetória política de mais de 25 anos de Décio como vereador.

Em uma audiência de mais de uma hora no gabinete da vice-presidência, Décio levou ao vice-presidente demandas de Sumaré, como a construção de um hospital, de centros de saúde e viadutos que desafoguem o sistema viário do município em várias regiões.

O vice-presidente sinalizou que o governo federal está sensível a essas necessidades do município e empenhado em cooperar no que for necessário.

Na oportunidade, Décio falou com Alckmin sobre o atual cenário político de Sumaré, ouvindo-o sobre o melhor caminho que o União Brasil poderá trilhar nestas eleições.

Conhecedor da realidade de Sumaré, Alckmin reforçou para que os políticos eleitos pelo União Brasil nunca se afastem de valores como honestidade no trato com a coisa pública, seriedade e eficiência. E se comprometeu a organizar sua agenda para uma visita ao município.

