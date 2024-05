Durante o segundo bimestre de 2024, o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo registrou a criação de mais de 11 mil novos postos de trabalho, entre diretos e indiretos, gerados por 15 das concessionárias participantes do programa, supervisionado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). Considerando o acumulado do ano, foram mais de 26 mil empregos originados pelo programa, que engloba 11 mil quilômetros de rodovias e 335 municípios.

Responsáveis pela operação, manutenção e aprimoramento das rodovias, as concessionárias desempenham um papel crucial no desenvolvimento e na segurança viária, ao mesmo tempo em que impulsionam o mercado de trabalho, oferecendo oportunidades em diversas áreas, desde a administração até a manutenção das vias.

“O investimento em infraestrutura, como é o caso das concessões rodoviárias, não apenas eleva a qualidade de vida dos cidadãos ao garantir estradas mais seguras e eficientes, mas também serve como um catalisador para o crescimento econômico”, declara Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP. “Esses números refletem a vitalidade do setor rodoviário e ainda destacam o impulso que o investimento em infraestrutura proporciona à economia do estado”, complementa.

As oportunidades de emprego geradas estão distribuídas por diversas localidades, abrangendo regiões como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Marília, Araçatuba e Paulínia, entre outras. Tal impacto positivo não somente estimula a economia local, como fortalece a infraestrutura rodoviária do estado, fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de São Paulo.

Para aqueles interessados em oportunidades de trabalho nas rodovias concedidas, os sites das concessionárias e as redes sociais da ARTESP disponibilizam informações detalhadas sobre as vagas, os requisitos necessários e os processos de seleção.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 21 concessionárias, que atuam em mais de 11 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.