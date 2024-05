O dólar registrou uma forte baixa nesta quinta-feira (2)

em uma sessão marcada por ajustes técnicos, em decorrência do feriado do Dia do Trabalhador, que manteve os mercados brasileiros fechados ontem. Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, operou em alta nos últimos minutos do pregão.

Na última quarta-feira (1), após a decisão de política monetária dos Estados Unidos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o dólar fechou em baixa. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmou que o Federal Reserve manterá os juros da economia americana no atual patamar pelo tempo que for necessário. Além disso, a agência de classificação de risco Moody’s reafirmou a classificação de risco de crédito do Brasil em Ba2 e alterou a perspectiva do país de “estável” para “positiva”. Leia + notícias de Economia, emprego e mercado Apesar de apresentar alta em alguns momentos, o dólar tem registrado quedas nos últimos dias. O mercado de valores é volátil e está sujeito a interferências diretas de eventos globais, como a guerra na Ucrânia, que tem impactado as negociações devido às sanções impostas à Rússia como represálias pela invasão. *Luiz Felipe Bazzo é CEO do transferbank, uma das 15 maiores soluções de câmbio do Brasil. O executivo também já trabalhou em multinacionais como Volvo Group e BHS. Além disso, criou startups de diferentes iniciativas e mercados tendo atuado no Founder Institute, incubadora de empresas americanas com sede no Vale do Silício. O executivo morou e estudou na Noruega e México e formou-se em administração de empresas pela FAE Centro Universitário, de Curitiba (PR), e pós-graduado em finanças empresariais pela Universidade Positivo.