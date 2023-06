A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa as condições de tráfego nas principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista e ao interior do Estado de São Paulo às 13h deste sábado (10). Já foi registrada a passagem de cerca de 1,6 milhão de veículos nas rodovias concedidas de acesso à Região Metropolitana de São Paulo.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

O sistema tem tráfego congestionado na Rodovia dos Imigrantes (SP-160) do km 59 ao km 51, sentido capital, em função do excesso de veículos. A Rodovia Anchieta (SP-150), tem tráfego normal, sem pontos de congestionamento. Já circularam cerca de 243 mil veículos pelo SAI.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Tráfego normal, sem congestionamentos. O sistema já recebeu cerca de 560 mil veículos com origem ou destino a Região Metropolitana de São Paulo.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

Na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), há ponto de lentidão do km 36 ao km 39 no sentido interior. Já na Rodovia Castello Branco (SP-280) há lentidão do km 22 ao km 26, também no sentido interior. Já no sentido capital, o tráfego é normal. O sistema já recebeu cerca de 513 mil veículos com origem ou destino a Região Metropolitana de São Paulo.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Tráfego normal, sem congestionamentos. O corredor já recebeu cerca de 240 mil veículos com origem ou destino a Região Metropolitana de São Paulo.

Rodovia dos Tamoios

Tráfego normal, sem congestionamentos. A rodovia já recebeu cerca de 112 mil veículos neste feriado de Corpus Christi.