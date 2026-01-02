Brasil vai bombar em 2026? Cabeleireiro se destaca nos EUA

O ano de 2026 desponta como um marco para o Brasil no cenário internacional. Impulsionado por uma combinação rara de fatores — protagonismo climático com a COP30 na Amazônia, destaque esportivo com a Copa do Mundo, um otimismo nacional acima da média global, — o país passa a ocupar o centro das atenções do mundo.

Os brasileiros figuram entre os povos mais otimistas em relação a 2026, segundo o relatório Predictions for 2026, divulgado pela Ipsos. De acordo com a pesquisa, 80% dos entrevistados no Brasil acreditam que o próximo ano será melhor do que 2025, índice superior à média global, que ficou em 71%.

E, paralelamente a esse movimento, histórias individuais de brasileiros no exterior refletem essa nova fase de relevância. Uma dessas histórias é a de Juliano Villela, brasileiro que construiu uma carreira de destaque nos Estados Unidos ao unir excelência profissional, sustentabilidade e ingredientes naturais de origem amazônica, no segmento de beleza capilar de alto padrão.

Juliano atende personalidades como a apresentadora Martha Stewart e a atual chefe de gabinete da Casa Branca Susy Wiles. “Estou muito satisfeita com esses tratamentos naturais e com o trabalho do Juliano. Também fiquei feliz em saber que os produros usados são naturais e orgânicos e formulados com ingredientes da Amazônia” – conta Susy Wiles, que frequenta a cadeira de salão de Juliano há alguns anos.

Com 41 anos, 25 deles morando nos EUA, Juliano trabalha há mais de duas décadas em um dos salões de beleza mais conceituados do país, o Peter Copolla, onde começou a estudar produtos naturais e sustentáveis. Foi através da marca brasileira Laces & Hair, pioneira em tratamentos naturais para os fios, que ele encontrou a solução para um público mais especial. “Comecei a atender minhas clientes dentro do Peter Coppola com os produtos do Laces e hoje atuo através do conceito do Bioma Chair“- explica o cabeleireiro.

O Bioma Chair é uma versão dos espaços Biomas, ecossistema de salões que só trabalham com produtos naturais e orgânicos sob o modelo criado pelo Laces & Hair, e funciona como uma “cadeira” de tratamentos naturais em grandes salões do mundo, onde as clientes que buscam tratamentos naturais e orgânicos são atendidas.

“Vejo o Brasil como um protagonista global quando falamos de biodiversidade, bioeconomia, ingredientes naturais e inovação sustentável. Levar essa consciência ao mercado americano é parte do meu propósito”, afirma Juliano.

Às vésperas de 2026, o Brasil se reposiciona no mundo. E brasileiros como Juliano ajudam a construir essa imagem, fio a fio, conectando a biodiversidade amazônica aos centros de poder e consumo globais.

Brasil em Alta

A ascensão de Juliano ocorre em um momento em que o Brasil volta a despertar forte interesse internacional. Pesquisa divulgada pela Ipsus indica que 80% dos brasileiros acreditam que 2026 será um ano melhor do que 2025, índice superior à média global.

Projeções econômicas apontam crescimento do PIB acima de 2%, inflação controlada e possibilidade de o país se tornar a 8ª maior economia do mundo, superando a Itália, segundo o FMI. No turismo, o Brasil já vem sendo eleito “Destino do Ano” por publicações internacionais como a Travel+Leisure, enquanto a COP30 já colocou a Amazônia no centro da agenda climática global.

Nesse contexto, histórias como a de Juliano Villela reforçam uma narrativa contemporânea do Brasil: um país que exporta talento, inovação, sustentabilidade e identidade cultural — não apenas commodities, mas valores e propósito.

