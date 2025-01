Brasil terá inéditos 3 homens e 1 mulher no Australian Open

O Australian Open 2025 já entrou para a história do tênis brasileiro. Com o início da chave principal de simples, marcada para este sábado (11), em Melbourne, o Grand Slam terá a presença de três brasileiros e uma brasileira pela primeira vez em toda a Era Aberta da modalidade.

O número expressivo de brasileiros se tornou possível devido às vitórias no qualifying de João Fonseca e Thiago Monteiro. Os tenistas agora se juntam a Thiago Wild e Bia Haddad Maia, já classificados de acordo com os rankings ATP e WTA, respectivamente.

A Era Aberta do tênis teve início em 1968, quando os torneios Grand Slam passaram a permitir a participação de jogadores profissionais em seus torneios. Antes disso, somente atletas amadores podiam competir em torneios Grand Slam e outros eventos organizados pela ITF, incluindo a Copa Davis.

Além do feito inédito, esta será a melhor campanha do país em 22 anos no Aberto da Austrália. Em 2003, o Brasil teve a presença de cinco atletas na chave de simples masculina: Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, André Sá, Flávio Saretta e Alexandre Simoni.

A marca é celebrada pelo presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Rafael Westrupp, que destaca o trabalho da entidade para fazer com que a modalidade continue crescendo no país.

“Ter um número expressivo de jogadores numa competição desse porte mostra que estamos no caminho certo para desenvolver o nosso esporte. O tênis nacional vem ocupando cada vez mais espaço no mundo e gostaria de parabenizar os atletas, além de desejar um ótimo torneio a todos”, pontuou.

A delegação brasileira estará em peso na competição não apenas nas disputas individuais da categoria profissional. Somando as chaves de duplas, juvenis e do tênis em cadeira de rodas, o país terá a presença de 16 tenistas em busca dos títulos australianos.

Confira os brasileiros que vão disputar o Australian Open

Brasileiros em Simples

Bia Haddad Maia

João Fonseca

Thiago Wild

Thiago Monteiro

Duplas

Bia Haddad

Ingrid Martins

Luisa Stefani

Marcelo Melo

Orlando Luz

Rafael Matos

Juvenil

Luis Augusto Miguel

Nauhany Silva

Pedro Dietrich

Victoria Barros

TCR

Luiz Calixto (Junior)

Vitoria Miranda (Junior)

Ymanitu Silva (Quad)

