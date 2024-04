Brotas, cidade marcada por sua rica herança cultural, comemora 185 anos. Para celebrar esta data especial, a cidade prepara o “Festival Brotas 185 Anos”, um evento que promete agradar moradores e visitantes durante os 15 dias de festividades, que ocorrem entre 25 de abril e 12 de maio.

O festival é uma celebração que destaca não apenas a história da cidade, mas também sua cena músico-cultural. Com uma programação intensa e diversificada no Largo da Santa Cruz, próximo ao Parque dos Saltos, cartão postal da cidade, o festival oferece uma experiência musical que já é tradição no calendário de eventos.

Desde artistas iniciantes até nomes consagrados, o palco do “Festival Brotas 185 Anos” será o cenário de performances inesquecíveis. Entre os destaques está a apresentação da renomada dupla Carreiro e Capataz, na sexta-feira, 3 de maio, dia do aniversário da cidade.

Festa acessível

Comprometido com a acessibilidade e a inclusão, o festival tem entrada gratuita em todos os dias e oferece infraestrutura adaptada para garantir que todos possam aproveitar as festividades. Além disso, mediadores estarão disponíveis para auxiliar pessoas com necessidades especiais.

Mas o “Festival Brotas 185 Anos” vai além da música. Ele é uma celebração da cultura local, destacando a gastronomia típica e o artesanato regional. Essa integração valoriza a economia criativa e os talentos locais, criando uma experiência cultural completa para os participantes.

“Este festival não é apenas uma celebração do aniversário da cidade, mas uma oportunidade de impulsionar a cena cultural local e oferecer oportunidades significativas para os artistas da região. Este é um convite para celebrar a diversidade, a inclusão e o espírito acolhedor de Brotas. É uma homenagem à história, à cultura e à comunidade que tornam esta cidade única”, destaca o Secretário de Turismo, Fabio Pontes.

SERVIÇO

“Festival Brotas 185 Anos”

Local: Largo da Santa Cruz

Entrada gratuita

Programação:

25 de abril

Ari Silva – 20h

Flávio Vitor Jr. – 21h30

26 de abril

Mustang Sally’s – 20h

Beco 66 – 21h30

27 de abril

Kiko Carvalho e Lean – 18h30

Grupo Sinhá – 20h30

28 de abril

Força na Peruca – 18h30

Contraste – 20h30

29 de abril

Pedra do Gênesis – 20h

Cogere – 21h

30 de abril

João Pedro e Daniel – 20h

Doce Veneno – 21h30

1 de maio

Desfile de Cavaleiros – 9h

Tanatã Belezura – 12h

Lê Batista – 14h

Belmonte e Amaraí – 20h

2 de maio

Zero 2 – 20h

Odysseya – 21h30

3 de maio

Desfile cívico – 9h

Carreiro e Capataz – 20h30

4 de maio

Aline e Giliard – 18h30

Samba da Aninha – 20h30

5 de maio

Murilo Bordoni “Um Sonho Mágico” – 17h

Volans – 18h30

Os Bernardinos – 20h30

9 de maio

Sérgio Augusto – 20h

Cuba Livre – 21h30

10 de maio

Banda Soul Mundo – 20h

Live Pop – 21h30

11 de maio

Desejo Constante – 18h30

Barulinho Bom – 20h30

Abraço Negro – 22h30

12 de maio

Rodrigo José – 20h30