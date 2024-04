Show do Leonardo as bailarinas sem calcinha!

Jessie J fará show exclusivo no Espaço Unimed

Vencedora do BRIT Awards e indicada ao GRAMMY®, Jessie J toca os corações do grande público com suas letras confessionais e a voz única e marcante. Com mais de 1,5 bilhão de streams, diversas certificações de ouro e platina e 23 milhões de discos vendidos até o momento, Jessie J tem no Brasil uma de suas maiores bases de fãs do mundo. De shows históricos em edições do Rock in Rio a apresentações esgotadas em São Paulo, a conexão com o público brasileiro é visível nos encontros da artista inglesa com seus fãs brasileiros.

Em sua nova turnê, que chega ao Brasil em abril, a artista desfila os hits que marcaram os seus quase 20 anos de carreira, como “Price Tag”, “Bang Bang” (em parceria com Ariana Grande e Nicki Minaj), “Domino” e seu mais recente single “I Want Love”, em um show pop grandioso, dançante e poderoso.

SOBRE JESSIE J

Em 2011, Jessie J conquistou seu lugar no palco mundial com seu álbum de estreia “Who You Are”, estreando direto no Top 15 da Billboard Top 200. O single “Price Tag” (com B.o.B) alcançou o primeiro lugar em 18 territórios. Logo depois veio “Domino”, duplo platina. Inúmeros recordes, certificações e prêmios seguiram, incluindo o prestigioso BRIT Award de “Escolha da Crítica”, o “Sound of 2011” da BBC e um convite para ser a Embaixadora dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.

O ano de 2014 explodiu com “Bang Bang” – com Ariana Grande e Nicki Minaj – dominando as paradas e conquistando certificação de platina seis vezes. Enquanto isso, seu segundo álbum, “Sweet Talker”, entrou no Top 200 entre os dez primeiros. Em 2018, lançou em quatro partes o projeto “R.O.S.E.” (Realizações, Obsessões, Sexo e Empoderamento), seu álbum mais ambicioso e direcionado para o R&B. No mesmo ano, lançou seu primeiro álbum de Natal, “This Christmas Day”.

SOBRE LAUREN JAUREGUI (convidada especial do show de São Paulo)

Lauren Jauregui ficou mundialmente conhecida em 2012, após participar do reality show “The X-Factor” e integrar o girl group Fifth Harmony. Em 2018 dá os primeiros passos em direção à sua carreira solo, com um single em colaboração com o duo Marian Hill. Diversos outros artistas fazem parte da história da artista, incluindo músicas com artistas como Halsey, Steve Aoki, Ty Dolla $ign e Pabllo Vittar. Seu mais recente trabalho, um EP com materiais inéditos, foi lançado em 2023 com o título “In Between”.

SOBRE O ESPAÇO UNIMED

O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.

Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações. Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.

SERVIÇOS: Jessie J com show de abertura de Lauren Jauregui no Espaço Unimed

Show: Jessie J com show de abertura de Lauren Jauregui no Espaço Unimed

Data: 30 de abril de 2024 (terça-feira)

Abertura da casa: 18h

Início dos shows: 20h30

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação etária: de 10 a 15 anos acompanhado dos responsáveis legais e a partir de 16 desacompanhado. Vedada a entrada de menores de 10 anos.

Ingressos: Pista Premium: R$360,00 (meia) e R$720,00 (inteira) | Pista: R$190,00 (meia) e R$380,00 (inteira) | Mezanino: R$375,00 (meia) e R$750,00 (inteira) | Camarote A: R$340,00 (meia) e R$680,00 (inteira) | Camarote B: R$325,00 (meia) e R$650,00 (inteira).

Compras de ingressos:

Na bilheteria oficial – sem taxa de conveniência:

Teatro Renault – Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, Bela Vista

De terça a domingo: das 12h às 20h;

Segunda feira e feriados: fechado.

