Santa Bárbara amplia pontos de arrecadação para as vítimas do RS

Pessoas ou instituições que queiram ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul podem levar suas doações em algum dos pontos de coleta em Santa Bárbara d´Oeste. A Prefeitura, por meio da Defesa Civil, ampliou os locais com a colaboração de parceiros: Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste), Tivoli Shopping e Tavares Agropet.

Neste momento o governo gaúcho solicita produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, água potável e cestas básicas.

As doações serão levadas ao Fundo Social e Defesa Civil do Estado de São Paulo e transportadas voluntariamente pelas companhias aéreas Azul, Gol e Latam. O transporte rodoviário está comprometido.

Podem ser doados: sabonete, shampoo, condicionador, escova e creme dental, desodorante, aparelho de barbear e absorvente; detergente, sabão em barra, sabão em pó, limpador multiuso, desinfetante, água sanitária, pano de chão, rodo, vassoura e balde; água potável e cestas básicas prontas.

Mais notícias da cidade e região

Doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul

Pontos de coleta:

Defesa Civil de Santa Bárbara d´Oeste (Rua Graça Martins, 464, Centro)

segunda a sexta-feira, das 6 às 18 horas

Acisb – “SOS Rio Grande do Sul” na Ação especial de Dia das Mães (Praça Central)

sábado, das 9 às 15 horas

Tivoli Shopping (Rua do Ósmio, 699, Mollon)

segunda a sábado, das 10 às 22 horas

domingos e feriados, das 11 às 22 horas

Tavares Agropet (Rua Holanda, 2035, Jardim Europa)

segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas

sábado, das 8 às 16 horas

domingos e feriados, das 8 às 12 horas