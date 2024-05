Bazar de Cama Mesa e Banho beneficia Centro de Prevenção à Cegueira – CPC

Prepare-se para atualizar o seu conforto e apoiar uma causa nobre! A renomada loja de produtos de cama Kacyumara se une ao CPC em um evento imperdível: o Mega Bazar de Cama.

Com uma seleção abrangente de itens essenciais para o lar, este evento exclusivo apresenta edredons, cobre leitos, cobertores e lençóis da mais alta qualidade com descontos arrasadores de até 50%.

Além de renovar o seu espaço de descanso, você estará contribuindo com uma causa significativa. Parte das vendas deste bazar será destinada à nossa instituição, possibilitando-nos continuar com nosso trabalho vital na comunidade.

Detalhes do Evento:

Data: Sexta-feira, 10/05, das 8h às 17h, e Sábado, 11/05, das 8h às 15h.

No fim de semana do Dia das Mães, proporcionando uma chance única de presentear aquela pessoa especial com algo aconchegante e significativo.

Local: Salão Lions Clube Americana Centro – Parte superior do CPC

Avenida Bandeirantes, 2660 – Americana SP

Mais notícias da cidade e região

Não perca esta oportunidade única de transformar o seu quarto em um oásis de conforto enquanto apoia uma causa digna. Junte-se a nós no Mega Bazar de Cama da Lojas Kacyumara em Parceria com o CPC e faça parte desta iniciativa de solidariedade e estilo!

Para mais informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp: (19)99847-0218

Sobre o CPC:

O CPC busca prestar serviço à pessoa com Deficiência Visual e seus familiares/cuidadores, oferecendo atendimento especializado, buscando alcançar os objetivos dos programas de intervenção precoce, educação e reabilitação e os requisitos aplicáveis para melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade.

@cpcamericana

@bazardocpc