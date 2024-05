A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta segunda-feira (6) a construção de um muro ala na Avenida Walter Minozzi com a Avenida Suzimara de Lurdes Bazanelli, que liga os bairros Jardim Novo Paraíso (Asta 3) e Vila Conquista (Asta 1). A estrutura capta e direciona o escoamento das águas da chuva.

Após as melhorias no sistema de drenagem de água pluvial, com a implantação de boca de lobo, a Sosu vai construir um muro ala no córrego Barroca para evitar erosões na via.

“No momento, está sendo feito a limpeza do local e, consequentemente, começará a construção de um muro de contenção e o aterro do talude, garantindo o escoamento correto das águas da rede de galeria, proporcionado segurança aos moradores”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.