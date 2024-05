Tivoli recebe cover oficial de Elvis Presley nesta quarta

O Tivoli Shopping será palco nesta quarta-feira, dia 08 de maio, de um show cover especial de Elvis Presley, com o cantor Dalizio Moura. A apresentação acontece a partir das 19h30, na Praça de Alimentação, e faz parte das comemorações do centro de compras para o Dia das Mães.

Com mais de duas décadas de carreira, Dalizio Moura já cativou públicos no Brasil e Europa, com sua grande interpretação dos clássicos do “Rei do Rock”. Reconhecido pela Elvis Presley Enterprises, Inc. EPE como cover oficial do artista, o cantor não possui apenas uma voz excepcional, mas também um estilo de showman que envolve toda a plateia.

Os clientes podem esperar uma noite com muita energia e nostalgia, com hits como “Tutti Frutti”, “Always On My Mind”, “Love Me Tender”, “Suspicious Minds”, “Can´t Help Falling in Love” e “Jailhouse Rock”, entre outros sucessos que marcaram a carreira de Elvis Presley.

“Todo seu amor de presente”: clientes vão concorrer a 20 pares de ingressos para o Jantar Show all inclusive do cantor Fábio Jr. e um carro Citroën C3

Como parte das ações em comemoração ao Dia das Mães e Dia dos Namorados, o Tivoli Shopping realiza a campanha “Todo seu amor de presente”, que sorteará 20 pares de ingressos para o Jantar Show all inclusive do cantor Fábio Jr. e um carro Citroën C3.

A cada R$300 em compras no Tivoli Shopping, os clientes podem trocar a nota fiscal por um cupom. Pensando em tornar a experiência ainda melhor e aumentar as chances dos consumidores, as compras efetuadas de segunda a quinta-feira serão recompensadas com cupons em dobro.

Os cupons devem ser cadastrados diretamente no site www.promocao.tivolishopping.com.br ou no balcão de atendimento, próximo à loja Renner. Os 20 pares de ingressos para o Jantar Show serão sorteados no dia 05 de junho, e o sorteio do carro Citroën C3 acontecerá no dia 15 de junho, ambos pela Loteria Federal.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: Tivoli Shopping