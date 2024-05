O ex-prefeito Omar Najar (MDB) reuniu seu partido esta segunda-feira

para conhecer os pré-candidatos a vereador e dar um update do andamento do ano eleitoral para a legenda na cidade.

Leia + sobre política regional

Nome mais votado da história da cidade, Omar disse que a decisão sobre sua candidatura ou não só vai sair entre os dias 20 de julho e 5 de agosto- prazo em que acontecem as convenções partidárias.

O Neto de ON é uma das principais apostas do MDB, que perdeu o vereador mais votado de 2020 Jr Dias mas deve ter em ONN o novo campeão de votos.

Nos bastidores, partidos que estão ‘soltos’ estudam propor a Omar um nome para compor a chapa como candidato a vice nas eleições deste ano.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP