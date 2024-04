O JUCA JAZZ FESTIVAL deste ano, ocorre em duas cidades vizinhas com fortes laços econômicos e culturais. No último dia 23 de Abril, Dia Nacional do Choro, foi a abertura em Nova Odessa com repertório comemorativo executado pela Banda Sinfônica da cidade. Na próxima terça-feira, dia 30 de Abril, será o encerramento, no Dia Internacional do Jazz e Dia Municipal do Jazz em Americana, com mais um espetáculo inédito.

A Orquestra Sinfônica de Americana, sob a regência de Álvaro Peterlevitz e a Americana Jazz Big Band, com direção artística de Guilherme Mauad e ainda a participação da cantora Odara, uma jovem revelação regional, apresentarão repertório clássico do jazz, em uma noite que promete ser memorável.

“Depois do choro será a vez do jazz norte-americano, completando a proposta do festival desse ano que traz dois estilos que têm a mesma raiz em suas origens, representando a música das Américas, para enaltecer seus ícones, as origens, celebrar a paz e a união entre os povos” – informa Juarez Godoy, idealizador e diretor do coletivo movimento Juca Jazz.

Esse espetáculo inédito, reúne duas corporações musicais de grande destaque regional: A consagrada Orquestra Sinfônica de Americana com décadas de existência e a Americana Jazz Big Band que reúne alguns dos mais talentosos músicos instrumentistas da Região Metropolitana de Campinas. A surpresa fica por conta da participação da cantora Odara, que com apenas 20 anos é uma revelação da região. Henry Mancini, Count Basie e Thelonious Monk, entre outros, são alguns dos autores que serão interpretados.

O Juca Jazz Festival participa oficialmente, desde 2017, do International Jazz Day, evento global promovido pela Unesco e Herbie Hancock Institute of Jazz. Desde 2018, por inspiração do Juca Jazz, conforme a Lei 6.167, Americana celebra também oficialmente o Dia Municipal do Jazz.

Serviço:

Evento : Juca Jazz Festival

Orquestra Sinfônica de Americana e Americana Jazz Big Band. Participação da cantora Odara. Concerto de encerramento no Dia Internacional do Jazz e Dia Municipal do Jazz, em Americana, SP.

Data : Terça-feira, 30 de Abril de 2024

Horário : 20h30

Local : Teatro Municipal “Lulu Benencase”. Rua Gonçalves Dias, 696 – Americana-SP.

Ingresso : Gratuito na bilheteria do teatro: Terça à Sábado das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 ou pelo site: www.entravip.com.br

Doação voluntária, não obrigatória: 1 kg de alimento não perecível. A entrega deverá ser realizada na entrada do evento.

O Juca Jazz Festival é realizado através de esforço coletivo independente e viabilizado por meio de apoios da iniciativa pública e privada de instituições, empresas e pessoas que valorizam, apoiam e incentivam a arte e a cultura:

Apoio Institucional: Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e Departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa.

Apoio : Clube de Artesanato, M. Politano, Kalango Cervejaria, +Um Hits, Lampejos, Laércio Ilhabela, Lenir Boldrin, DJ DJazz e Viny Blanco.

Agradecimentos : Gustavo Sartori Barba, aos maestros, músicos, equipes técnicas, estafes e amigos.

Direção geral : Juarez Godoy Arte e Cultura

Realização : Coletivo Movimento Juca Jazz @jucajazz

Dia mundial do jazz

Em novembro de 2011, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO designou oficialmente o dia 30 de abril como o Dia Internacional do Jazz , a fim de destacar o jazz e o seu papel diplomático de unir pessoas em todos os cantos do globo. O Dia Internacional do Jazz é presidido e liderado pela Diretora Geral da UNESCO, Audrey Azoulay , e pelo lendário pianista e compositor de jazz Herbie Hancock , que atua como Embaixador da UNESCO para o Diálogo Intercultural e Presidente do Instituto Herbie Hancock de Jazz . O Instituto é a organização sem fins lucrativos encarregada de planejar, promover e produzir esta celebração anual.

O Dia Internacional do Jazz reúne comunidades, escolas, artistas, historiadores, académicos e entusiastas do jazz de todo o mundo para celebrar e aprender sobre o jazz e as suas raízes, futuro e impacto; sensibilizar para a necessidade do diálogo intercultural e da compreensão mútua; e reforçar a cooperação e a comunicação internacionais. Todos os anos, no dia 30 de abril, esta forma de arte internacional é reconhecida por promover a paz, o diálogo entre culturas, a diversidade e o respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana; erradicar a discriminação; promoção da igualdade de género; e promover a liberdade de expressão.

O Dia Internacional do Jazz é o culminar do Mês de Valorização do Jazz , que chama a atenção do público para o jazz e a sua extraordinária herança ao longo de Abril. Em dezembro de 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas saudou formalmente a decisão da Conferência Geral da UNESCO de proclamar o dia 30 de abril como o Dia Internacional do Jazz. As Nações Unidas e a UNESCO reconhecem agora o Dia Internacional do Jazz nos seus calendários oficiais.

JUCA JAZZ

Em 8 anos de existência, o Movimento Juca Jazz oportunizou e fomentou o mercado de trabalho para centenas de músicos. Além disso, proporcionou ao público, o acesso à arte musical de altíssima qualidade. Trouxe para as apresentações fãs do estilo, jovens interessados em conhecer e elevou os parâmetros de qualidade nas apresentações culturais e de entretenimento da região. O Movimento Juca Jazz com seus eventos, incluindo o Juca Jazz Festival, contribui de forma efetiva na formação de público para a arte musical – “Uma pequena revolução cultural no interior Paulista”. O Juca Jazz contempla a música jazz em suas diversas vertentes: música instrumental, jazz, blues, choro, bossa nova e frevo – estilos icônicos que conta com grandes músicos atuando em todo o Brasil e também, na Região Metropolitana de Campinas e cidades vizinhas, reconhecido celeiro de músicos em vários estilos e instrumentos.

Com a realização de mais de uma centena de eventos e participação oficial, desde 2017, do International Jazz Day, evento global promovido pela Unesco e Herbie Hancock Institute of Jazz, o Movimento Juca Jazz, foi reconhecido pela imprensa, pela crítica e pelo público. Recebeu todos os prêmios e honrarias oficiais existentes no município. A partir e em virtude do Juca Jazz, Americana instituiu oficialmente em 2018, o Dia Municipal do Jazz.