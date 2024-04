Praça da região do São Vito, “Vó Palmira” recebe revitalização

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou a revitalização da Praça Sérgio Miante, conhecida como Vó Palmira, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, na manhã desta sexta-feira (26).

Com investimento aproximado de R$ 230 mil em recursos próprios do município, a área de lazer ganhou um novo e protegido Espaço Kids, com a instalação de brinquedo multiuso, assim como um Espaço Pet Legal. Foram instalados 678 metros quadrados de piso estampado, iluminação de LED, mobiliário urbano, como oito bancos e sete lixeiras, além de dois bebedouros e pintura geral.

“Esse trabalho de revitalização das praças traz vida aos locais. Quando você promove uma reurbanização, você ilumina e renova o espaço, fazendo com que as famílias possam se congraçar efetivamente com segurança e qualidade de vida. Quem faz gestão pública precisa gostar de pessoas, e isso nossa administração tem de sobra”, disse o prefeito Chico.

“Hoje é mais um dia de agradecimento, por estar ao lado do prefeito Chico Sardelli e por poder compartilhar esse momento com todos.Feliz pelo novo espaço revitalizado. Seguiremos fazendo mais e mais por nossa cidade”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Presente à inauguração, a Vó Palmira, moradora da região e idealizadora da recuperação do espaço, enalteceu o cuidado com a praça durante a revitalização. “Ver essa praça reformada enche meu coração de alegria. Um local onde nossas crianças chegam e não querem ir embora, isso me deixa extremamente feliz”.

Os alunos do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profª Philomena Magaly Makluf Rossetti, do São Vito, também fizeram parte do evento com uma apresentação sobre a importância da preservação do meio ambiente. Crianças da escola Algodão Doce também acompanharam a entrega da revitalização da praça. Todos puderam assistir ainda a uma apresentação do cão Bolt, do canil da Guarda Municipal de Americana (Gama).

“A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi não tem medido esforços para revitalizar as áreas de lazer de nossa cidade. Mais um importante investimento em qualidade de vida para as famílias americanenses. Vamos juntos com a comunidade zelar por essa praça que ficou muito linda e agradável”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Essa praça tinha o espaço compartilhado pela comunidade, mas demandava um investimento em infraestrutura. Levamos calçamento, acessibilidade, brinquedo novo, Espaço Pet Legal e arborização, por meio do trabalho da gestão Chico e Odir. Todos os frequentadores contam agora com um espaço adequado para momentos de lazer e confraternização”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Além da Praça Sérgio Miante, desde 2022 a Prefeitura de Americana já concluiu a reforma das praças Gunnar Bedicks (Jardim Glória), Imigrantes (Santa Maria), Francisco Matarazzo (Hospital São Francisco), Sebastião de Paula (Jardim Lizandra) e Natale Pinese (São Manoel), além da construção e entrega da Praça Catharina Boschiero Frezzarin, na Avenida de Cillo com a Rua Limeira, na região dos bairros Jardim São José, Terramérica e Parque Novo Mundo.

Estão em processo de revitalização as praças José Leite de Camargo, na Orla da Praia Azul; Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim; Vinicius de Moraes, no Antônio Zanaga; Maçônica, no Werner Plaas; Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo, Domingos De Luca (Malala), no Frezzarin, Jaime Dantas de Abreu, no Jardim Progresso; Presidente JK, na Vila Biasi; Arlindo Rocha Filho, no Parque da Liberdade; José Faé, no Jardim Paulista; Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil; Nações, no Frezzarin; Farmacêutico Hermes Fanelli, no Antônio Zanaga I; Alfredo Nardini, no Boa Vista; e no Jardim Esplanada.

Ainda está sendo construída uma área de lazer na Avenida Brasil e outra localizada na Rua Francisco Carlos Maciel, no Jardim Mário Covas.