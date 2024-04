Rafael Piovezan garante com Tarcísio 381 cartas de crédito imobiliário

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste confirmou, após encontro nesta terça-feira com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que Santa Bárbara d’Oeste terá 372 moradias subsidiadas 381 cartas de crédito imobiliário para serem usadas em empreendimentos privados cadastrados no programa do Governo do Estado, o Casa Paulista

Em paralelo ao anúncio das cartas de crédito, estão sendo construídas em Santa Bárbara, na região do bairro Romano e Laudissi, 372 unidades habitacionais do município em parceria com a CDHU.

“Este é um importante trabalho realizado junto ao Governo do Estado de São Paulo, possibilitando a realização do sonho da casa própria. Agradeço ao governador Tarcísio pelo apoio a Santa Bárbara, com a construção das 372 moradias por meio de parceria com a CDHU, além das 381 cartas de crédito liberadas”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Mais notícias da cidade e região