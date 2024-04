Ação voluntária do RenovaBR vai “dar um tapa” na antiga praça da feira do rolo

A cidade de Americana vai receber o Projeto Dia de Renovar o Brasil 2024 neste sábado, dia 27 de Abril. O aluno do RenovaBR, Organização Não Governamental que ajuda a capacitar pessoas comuns a ocupar funções políticas, Frederico Faria juntamente com os voluntários vão renovar a Praça “Arlindo Rocha Filho”, antiga Praça da feira do rolo localizada no Parque da Liberdade, instalando novas traves de futebol com redes nas quadras, restaurando a tabela de basquete, instalando novos degraus de escada, prendendo e restaurando alambrados, pintando quadras e bancos, instalando lixeiras e varrendo e limpando toda praça e toda a comunidade está convidada a ajudar na ação.

O projeto faz parte da ação nacional, que acontece em todo Brasil simultaneamente, envolvendo todo o país em ações voluntárias com impacto social, como renovar praças, creches, quadras esportivas e outros equipamentos públicos em mau estado.

A Praça “Arlindo Rocha Filho, antiga Praça da feira do rolo fica no Parque da Liberdade na Rua Serra da Bocaina em frente ao número 48, a ação se inicia a partir das 09:00hs, participe.

