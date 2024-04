Mister Brasil Luiz Gustavo desiste de reality

No início da tarde desta sexta-feira (26), o bancário e empresário, que também foi Mister Brasil Global 2023

Luiz Gustavo Mustafe desistiu de participar do jogo após pouco mais de seis dias de confinamento.

Depois de muitas conversas com os companheiros de confinamento, ele comunicou a dona da casa azul, Gabi Rossi, da sua decisão, e a mesma comunicou a produção sobre a opção do participante em desistir do jogo. Luiz Gustavo Mustafe apareceu bem abalado e abatido, e já deixou a competição. Antes da sua saída, foi muito abraçado e aplaudido pelos demais participantes.

A Grande Conquista 2 é um reality show transmitido pela Record TV, apresentado por Rachel Sheherazade. São 100 participantes entre famosos e anônimos, divididos em três casas na primeira etapa.

Na segunda etapa, 20 dos participantes poderão chegar até à Mansão, onde continuam disputando o prêmio em diversas dinâmicas, as eliminações acontecem semanalmente e o prêmio final será de um milhão de reais.

Eternas musas da banheira se reúnem no SBT

A nostalgia vai tomar conta do “Domingo Legal” deste final de semana, 28 de abril. Ao vivo, Celso Portiolli vai reunir grandes nomes que fizeram história no programa e seguem até hoje sendo lembradas como musas da icônica prova da ‘Banheira do Gugu’.

Luiza Ambiel, Nubia Oliiver e Solange Gomes retornam à atração, mas, desta vez, vão trocar os sabonetes por tortas sendo integrantes do time amarelo do “Passa ou Repassa“. Competindo com elas, os humoristas e atores Gustavo Mendes e Edmilson Filho se unem ao Rodrigo Phavanello no time azul.

E a audiência segue alta com mais um “Comprar É Bom, Levar É Melhor“, que segue um sucesso na 14ª temporada do game show. Neste domingo, os Woiciechoski virão diretamente de Concórdia (SC) na tentativa de levarem o prêmio de 80 mil reais em produtos. Será que a família vai se dar bem encarando as sete ‘temidas’ perguntas de Portiolli?

Ainda neste domingo, o programa presta uma merecida homenagem a Anderson Leonardo, vocalista do Molejo falecido nesta sexta-feira, por todo seu legado na música e no Domingo Legal, tendo sido inclusive um dos intérpretes da canção especial pelos 30 anos da atração.

O ‘Domingo Legal‘ vai ao ar todos os domingos, 11h15, no SBT.

