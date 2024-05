Novo mutirão “Seu Exame” realiza 1.311 exames e procedimentos nesta semana

O programa “Seu Exame” – o maior programa da história da Saúde Pública barbarense – avança com a realização de mais um mutirão entre esta segunda (6) e o próximo sábado (11). Mais 1.311 exames e procedimentos serão realizados, em diversas especialidades.

Entre os exames realizados – devidamente agendados pela Secretaria de Saúde – estão exames oftalmológicos, colonoscopias, ecocardiogramas, eletrocardiogramas, endoscopias, espirometrias, eletroneuromiografias, mamografias, radiografias diversas, ressonâncias, retossigmoidoscopias, tomografias e ultrassonografias.

