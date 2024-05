Concurso Emdec perto do fim de inscrições; salários R$ 10,5 mil

Concurso- A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas

(Emdec) que administra o trânsito e o transporte na cidade, está chegando ao fim do período de inscrições para seu concurso público. As inscrições, que tiveram início no dia 15 de abril, se encerrarão às 23h do dia 13 de maio, próxima segunda-feira. Os interessados ainda têm a chance de se inscrever através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), entidade responsável pela organização do concurso.

O concurso oferece 10 vagas para diversos níveis de escolaridade. Os cargos de nível médio e técnico têm uma taxa de inscrição de R$ 72, enquanto para os de nível superior, a taxa é de R$ 90. Para a função de Médico do Trabalho Júnior, a taxa é de R$ 110.

Os salários variam entre R$ 2.757,28 e R$ 10.587,45, dependendo do cargo e do nível de escolaridade. Além do salário, os aprovados receberão benefícios como auxílio-refeição de R$ 1.295 por mês, auxílio-alimentação de R$ 730, além de opções como vale-transporte, convênio médico e seguro de vida em grupo.

A prova objetiva está agendada para 2 de junho e será composta por questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico. Também estão previstos testes de aptidão física e provas práticas para alguns cargos.

Emdec destaca que 20% das vagas futuras serão reservadas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Para mais informações ou dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9h às 17h.