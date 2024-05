Ela é elegante, sofisticada e possui uma textura que acolhe e acalma. Com todos esses adjetivos, fica fácil entender como a camurça se tornou um material tão importante na arquitetura de interiores e um pedido em constante crescente de moradores para arquitetos. “Eu recomendo o uso quando queremos adicionar uma textura para deixar o ambiente ainda mais aconchegante e elegante“, opina a arquiteta Andrea Teixeira, à frente do seu escritório, que adora trabalhar com o material nos mais diversos projetos que assina. Somada as qualidades já elencadas, ela também destaca a atemporalidade do toque felpudo. “Sem dúvidas, a camurça está no rol de elementos sempre muito bem aceitos nos projetos, pois o visual e o sensorial sempre agradam os clientes logo no primeiro contato”, complementa a profissional que aposta no item tanto em estilos mais clássico, como em soluções com um viés mais inovador. Pontos de atenção para trabalhar a camurça no décor Umas das referências mais habituais da camurça está no revestimento de mobiliários como poltronas, cadeiras e sofás, tornando-a facilmente exposta em livings e varandas para potencializar o conforto e deixar o espaço mais convidativo e acolhedor.