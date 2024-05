Séries e vídeos da 1a semana de maio

no streaming segundo levantamento feito pela Just Watch.com para o NovoMomento.

Eleita Miss Mariana Marquini se lança no OnlyFans e fatura R$ 28 mil em 24h

A modelo goiana Mariana Marquini, de 23 anos, que ganhou o concurso Miss Copa do Brasil no ano passado, fez história ao faturar R$ 28 mil em 24 horas em sua estreia no OnlyFans e na Privacy, as plataformas de conteúdo adulto.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Após vencer a disputa, superando suas 31 concorrentes, Mariana se tornou atriz do ‘Teste de Fidelidade’, programa de João Kleber na RedeTV!. Sua missão era provocar homens casados e seduzir na frente das câmeras. Foi então que ela percebeu que “poderia tirar proveito” da sua sensualidade.

“Eu era recatada, muito na minha. Tinha uma vida normal, longe de câmeras e redes sociais. Participar do concurso fez minha sexualidade aflorar, foi um despertar gostoso. Quando fui chamada para a TV, percebi que sou poderosa, sexy e gostosa de verdade. Notei que as pessoas têm fetiche em receber ordem de mim, justamente pela minha personagem na TV. Decidi aproveitar essa onda e faturar com tudo isso”, conta.

Em paralelo ao trabalho na TV, Mariana decidiu criar conteúdo para as plataformas + 18 e a estreia foi a melhor possível: R$ 28 mil em um dia. Ela inclusive quebrou uma regra do concurso, que proibia ensaios nus sob multa de R$ 50 mil e a perda do título. Ela vai recorrer. Com isso, se tornou a primeira Miss a vender nudes e vídeos picantes.

“As plataformas foram um caminho natural, mas fiquei chocada quando vi o dinheiro entrando. É um reconhecimento. Acho que o programa ajudou também… Muita gente fala que queria ‘ver a moça da TV pelada’. Entrei na onda e não me arrependo. Pretendo seguir, não só pela grana, mas porque me descobri ali. É viciante me exibir, provocar e saber que sou desejada”.

A atuação e a entrega de Mariana no ‘Teste de Fidelidade’ e nas plataformas é tamanha, que a modelo disse estar acostumada a receber propostas de outras mulheres que querem testar seus maridos, namorados e paqueras na vida real, tudo fora da TV. Uma espécie de detetive sexy.

“Já recebi muitas propostas de outras mulheres querendo testar maridos e namorados. Uma delas me ofereceu R$ 15 mil para dar em cima do marido. Cheguei a pensar, mas não quero misturar as coisas. E teve um homem pedindo para testar a mulher também. Ele queria me pagar com uma joia de ouro e diamante e um relógio de grife. Não topei, mas quem sabe um dia”.

Fotos: Divulgação

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP