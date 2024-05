Desde sua fundação, o Instituto Mais Identidade já impactou positivamente mais de 200 vidas

Antes da reconstrução, a médica Karla Gouvea relembra uma série de experiências que nunca havia vivenciado: comer uma maçã, aventurar-se em uma roda gigante, mergulhar no mar, contemplar a paisagem pela janela e até mesmo experimentar um beijo.

Há nove anos, o Instituto Mais Identidade se dedica a transformar a vida de pessoas que enfrentam desafios físicos e emocionais devido a traumas faciais. O resultado vai muito além da estética com impactos positivos para a vida. Mais do que oferecer serviços gratuitos de reabilitação, a organização se destaca pelo uso de tecnologia de ponta e por uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada que devolve aos pacientes a oportunidade de recuperar não apenas a aparência, mas também autoestima, funcionalidade e relações profissionais e pessoais.

Fundado em 2015, o Instituto Mais Identidade se tornou referência em reabilitação maxilofacial, utilizando técnicas inovadoras como impressão 3D e planejamento digital para a confecção de próteses personalizadas. Essa expertise, aliada ao comprometimento da equipe, que hoje conta com mas de 20 profissionais, garante resultados estéticos funcionais, permitindo que os pacientes reconstruam sua identidade e redescubram a alegria de sorrir.

O cirurgião-dentista Luciano Dib, um dos fundadores e presidente voluntário do Instituto, é peça fundamental nesse processo. Sua vasta experiência e compromisso com a causa impulsionam o trabalho da organização. “Nosso objetivo vai além da estética”, afirma Dib. “Buscamos oferecer uma oportunidade para que as pessoas reconstruam suas vidas e recuperem a autoconfiança”.

Um exemplo inspirador é a história da Dra. Karla Gouvea, cardiologista, nutróloga e médica culinarista. Aos 15 anos, ela enfrentou um tumor na mandíbula que a deixou com uma deficiência dentária. Apesar das dificuldades financeiras e da falta de acesso a tratamento adequado em sua cidade, Dra. Karla não desistiu. Após tentativas infrutíferas em Belém, viajou para São Paulo em busca de ajuda, onde encontrou apoio do Dr. Luciano.

Antes da reconstrução, a médica relembra uma série de experiências que nunca havia vivenciado, como comer uma maçã, aventurar-se em uma roda gigante, mergulhar no mar, contemplar a paisagem pela janela e até mesmo experimentar um beijo. “Aprendi a lidar com a deficiência, mas o impacto na minha vida era maior do que eu imaginava”, afirma Dra. Karla que após o tratamento teve um ganho muito mais que a aparência. “Ganhei esperança e a autoestima. Voltei a sorrir para a vida”.

O Instituto Mais Identidade atua também na reconstrução de traumas na região ocular e palpebral, nariz, orelhas e maxilares. Diante da grande procura por tratamento e demanda represada, a ONG busca expandir seu alcance e auxiliar ainda mais pessoas que necessitam de uma nova chance para reconstruir suas vidas. Através de doações e parcerias, a organização pretende ampliar sua capacidade de atendimento e oferecer esperança a um número cada vez maior de pacientes.