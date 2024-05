Aviões partem de Americana em missão humanitária para o Rio Grande do Sul

Dois aviões decolaram do Aeroporto Municipal de Americana Augusto de Oliveira Salvação, na manhã desta terça-feira (7), com medicamentos, itens de higiene pessoal, alimentos e água para as vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

Toda arrecadação realizada no hangar 20 da empresa Tecnam, fabricante aeronáutica europeia, foi levada ao Aeroporto de Itapema, em Santa Catarina, para entrega ao grupo “Asas Solidárias”, que surgiu com a iniciativa de pilotos e empresários para ajudar o maior número possível de famílias atingidas.

A operação será responsável por concluir a destinação das doações que saíram de Americana até o Rio Grande do Sul. As aeronaves ficarão disponíveis para apoiar o grupo na missão humanitária.

“Essa união em prol da solidariedade tem feito a diferença neste momento difícil que está passando o povo gaúcho. Parabéns aos envolvidos nessa campanha e em várias outras que estão sendo realizadas em Americana”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Foi uma campanha rápida, de apenas um dia, onde arrecadamos doações do público em geral e também da comunidade aeroportuária. O Aeroporto de Americana é o ponto de partida para essa ação humanitária, seja na divulgação, arrecadação e apoio necessário institucional e operacional neste ato”, destacou o administrador do Aeroporto, Levi Rossi.

Campanha

A Prefeitura de Americana, por meio da Defesa Civil, com apoio do Tiro de Guerra de Americana, está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos, água, roupas e produtos de higiene pessoal para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Também são recebidos pacotes de ração para cães e gatos.

As doações podem ser entregues das 9h às 15h na Defesa Civil (Avenida Bandeirantes, nº 2.250, ao lado do Corpo de Bombeiros) e das 8h às 11h30 e das 13h às 16h no Tiro de Guerra (Rua Florindo Cibin, nº 2.675).

