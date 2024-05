Thiago Guimarães deixa prefeitura (Convênios)

Thiago Guimarães deixa a prefeitura de Americana depois de um ano

Ele foi trabalhar como adjunto de Convênios em abril de 2023, pasta que comandou durante o governo Omar Najar (MDB), ficou um ano no posto.

Ao NM, TG disse que pretende seguir no mercado e ainda espera pelas eleições deste ano.

Antes ligado ao PSDB, ele foi para o governo como indicado do vereador Lucas Leoncine (PSD), que teria pedido o cargo de volta. Durante os governos Doria e Rodrigo Garcia, Guimarães atuou em postos importantes, sendo o último como ‘escudeiro’ do secretário de Estado da Saúde.

Leia + sobre política regional

O governo Chico Sardelli (PV) tinha ganhado em experiência mas a chegada do processo eleitoral fez com que as decisões ficassem focadas nos vereadores.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP