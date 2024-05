Tragédia- Uma influencer cristã causou ira de muita gente

depois que usou as redes sociais para publicar um vídeo culpando as religiões de matrizes africanas pela catástrofe no Rio Grande do Sul.

Michele Dias Abreu foi acusada de intolerância religiosa, afirmando que as enchentes aconteceram porque existem muitos terreiros de “macumba” na região, o que estaria “causando a ira de Deus”. “

O que está acontecendo no Rio Grande do Sul: Deus está descendo com sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados com o maior número de terreiros de macumba, mais do que a Bahia”, garantiu.

Ela segue no ataque- “Eu estava vendo ontem e em algumas igrejas alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul devido à ira de Deus mesmo”. Micheli insinuou que as pessoas brincam com o sagrado, fazendo com que inocentes sofram as consequências por essas atitudes.

“Deus é santo, não há um Deus maior do que ele e aí as pessoas estão abusando disso. Vocês podem ter certeza que Deus não divide a sua honra com ninguém e isso vai ter consequências, está tendo consequências”, alertou.

Depois da repercussão negativa da mensagem, Micheli Dias Abreu privou sua conta no Instagram. Na web, internautas condenaram as alegações da moça. “É uma mistura de fantasia, desinformação, xenofobia e intolerância religiosa. Nojo desse tipo de gente”, comentou uma pessoa.

