A advogada Kelly Favero usou o tempo de TV do Uniao Brasil

e pode ser a aposta do partido como nome a prefeita em Americana. Seu partido está coligado ao PP na cidade.

O PP estuda lançar o também advogado Zé Odécio, pai da vereadorar Nathália Camargo.

O partido ainda estuda se lança candidato a prefeito e o nome de Kelly deverá ser testado em pesquisas, em especial de grupo focal ou qualitativa.

Leia + sobre política regional

Caso seja confirmada, ela será a segunda mulher na disputa. A empresária Giovana Fortunato (PDT) é tida como nome certo na disputa eleitoral deste ano. Ela ficou em 2o em 2020 com quase 30 mil votos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP