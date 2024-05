Um grupo de empresários liderados por Giovana Fortunato

lançou uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. Ela vem candidata a prefeita este ano em um ‘rematch’ com o prefeito Chico Sardelli (PP). GF ficou em 2o lugar em 2020 com praticamente 30 mil votos, enquanto Chico venceu com praticamente 40 mil votos.

A meta é coletar uma tonelada de alimentos, que serão transportados por um caminhão que sairá da região esta terça-feira.

A primeira fase da campanha terá 30 horas de duração, durante as quais as ações de arrecadação serão intensificadas. Giovana, que é formada no Rio Grande do Sul, tem conexões profundas com a equipe das cozinhas solidárias e membros da defesa civil do estado. Ela está usando esses contatos para garantir que a ajuda chegue diretamente àqueles que mais precisam.

“Este é um momento crítico para o Rio Grande do Sul e cada contribuição conta. Estamos pedindo o apoio dos empresários para nos ajudar a atingir nossa meta”, disse.

A campanha é um testemunho do espírito de solidariedade e cooperação que une os empresários de Americana. Eles estão unidos em seu compromisso de ajudar aqueles em tempos de crise.

Toda ajuda é bem-vinda e pode fazer uma grande diferença na vida daqueles afetados pelas inundações. Para mais informações sobre como contribuir para a campanha, entre em contato com Giovana Fortunato nas redes sociais.

