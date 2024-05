SBO: Zona Leste e área central podem ficar sem água nesta quarta

Duas frentes de trabalho que compreendem a necessidade de manutenções corretivas no sistema de distribuição de água das ETAs II e IV – Estações de tratamento de Água – poderão afetar o abastecimento de água nesta quarta-feira (8), no período das 8 às 21 horas, para bairros das regiões da Zona Leste e Central de Santa Bárbara d’Oeste.

Zona Leste : Nova Conquista, Zabane, Planalto do Sol, Cidade Nova, Laranjeiras, Santa Fé, Jardim das Orquídeas, Joias de Santa Bárbara, Esmeralda Jardim das Palmeiras, Candido Bertine, Dona Regina, São Camilo, Ferrarezi, Jardim Europa e Parque das Nações.

Central : Centro, Vila Brasil, Grego, Santa Cecília, Colina Santa Bárbara, Furlan, Siqueira Campos, Santa Cruz, Santa Terezinha, Glebas Califórnia, Beira Rio, Batagin, Icaraí, Flamboyant, Terras de Siena, Dulce, Santa Luzia, Panambi, Boa Esperança, Linopolis, Laudissi I, Itamarati, Vila Aparecida, Vila Bética, Vila Alves, Jardim América, Vila Maria, Primavera, Vila Diva, Jardim Industrial, Augusto Cavalheiro, Vila Oliveira, Lola, Vila Godoy e Jardim Belo Horizonte.

Equipes do DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município estarão empenhadas nas intervenções que compreendem a limpeza e desinfecção da nova adutora instalada para a Zona Leste (sistema ETA IV) e a substituição de um registro na Estação Elevatória Santa Alice (sistema ETA II).

O abastecimento para a região central poderá ser retomado ainda no período da tarde, por volta das 15 horas. Já para a Zona Leste (ETA IV) a normalização do sistema deverá ocorrer por volta das 21 horas devido à complexidade do serviço a ser realizado.

O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta o uso racional da água da caixa do imóvel na quarta-feira, durante o período informado das intervenções. Os telefones para informações são 0800-770-3459 e 3459-5910, atendimento todos os dias das 6 a meia-noite.