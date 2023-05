Bruno, BOLSONARISTA da dupla com Marrone,

nome artístico de Vinicius Félix de Miranda, cometeu crime de TRANSFOBIA ao ser entrevistado pela repórter LISA GOMES, da RedeTv.

Lisa, que é uma mulher trans, iniciava a entrevista com a dupla, quando foi surpreendida com a pergunta do sertanejo:

“Você tem pau?”

No camarim da dupla, diversas pessoas acompanharam o momento, inclusive a assessoria de imprensa do cantor e do espaço de shows. Todos ficaram constrangidos.

A repórter revelou que está a base de calmantes e que, por ter tido muita dificuldade em aceitar seu corpo vem cuidando psicológico justamente para lidar com isso.

Que tipo de LIXO, de ser degradante faria uma coisa dessa com alguém? Tinha que ser bolsonarista, não falha um! Lisa Gomes pediu à RedeTV! para que a emissora não exiba a reportagem inteira com Bruno. Karen di Tullio, chefe de pauta do TV Fama, afirmou à coluna que o desejo da repórter será respeitado. Procurada, a RedeTV! confirmou que a entrevista não será exibida.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento