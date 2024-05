Pressão social, cobranças estéticas, distúrbio alimentar, bullying, ausência paterna e fragilidade emocional. Estes são alguns dos temas apresentados pela pedagoga Vanessa Nascimento no livro Todas as vidas de Tati. Nele, os leitores acompanham um período de quatro meses na vida da adolescente de 14 anos, que recebe mais cobranças da mãe por engajamento nas redes sociais do que por boas notas na escola.

Exigida por uma perfeição irreal, a garota tem a saúde mental completamente negligenciada por Stephanie, que ignora os sentimentos e desejos da filha em benefício da carreira como influenciadora. Após uma crise de pânico em rede nacional e a expulsão da escola por vandalismo, a situação se torna ainda mais delicada quando Tati vai parar no hospital e todos descobrem que ela havia desenvolvido bulimia, um sério transtorno alimentar. A vida da menina, então, vira de ponta cabeça.

— Você é uma vítima de como sua mãe enxerga o mundo.

É sim. E isso tá te adoecendo.

Eu sei que é difícil você ter que aceitar ajuda do seu pai

e sei também que não é fácil curtir passar as férias com pessoas

que você nem conhece, mas é assim que a ajuda tá vindo,

e não vou deixar essas oportunidades escaparem por orgulho ou preconceito.

(Todas as vidas de Tati, pg. 106)

A contragosto, ela vai passar as férias escolares com a família materna – que acabara de conhecer – em Caruaru, no sertão pernambucano. Longe da mãe, das telas e exigências das redes sociais, a garota descobre que a felicidade está nas coisas simples, mas que são apreciadas com alegria, como observar um enorme pé de caju, brincar de esconde-esconde ou ler um livro. Tati deixa os quase 700 mil seguidores para trás, mas se torna mais confiante e determinada para fazer as próprias escolhas, livre para ser quem quer ser.

Nesta obra, dedicada principalmente ao público infantojuvenil, Vanessa Nascimento reúne as vivências da sala de aula para auxiliar adolescentes, mas também mães e pais que buscam um suporte para se relacionar com os filhos de forma harmoniosa. “O intuito desse livro é mostrar que a verdadeira felicidade está nas pequenas coisas e nenhuma delas passa por ter um corpo sarado, as sobrancelhas bem definidas, ou tantos procedimentos estéticos que aprendemos, desde tão cedo, a valorizar”, afirma a autora.

FICHA TÉCNICA

Título: Todas as vidas de Tati

Autora: Vanessa Nascimento

Editora: Polifonia

ISBN: 978-6587420257

Páginas: 268

Preço: R$ 65,00 (físico) e R$ 19,90 (e-book)

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Vanessa Nascimento é natural de São Paulo, mas fez morada em diversos lugares, já que sua curiosidade por culturas e povos é algo que lhe inquieta desde a adolescência. Formada em Pedagogia, atuou como professora de crianças e adolescentes em escolas bilíngues, usando a literatura como ferramenta de aprendizado. Nesse contexto, sempre prezou por proporcionar um ambiente seguro, em que os alunos pudessem se expressar como indivíduos. Hoje, como escritora, dramaturga, roteirista e atriz, dedica-se a contar histórias sobre meninas que enfrentam o mundo com o objetivo de serem aceitas, sem que tenham que se encaixar em moldes.