O vice-prefeito afastado de Hortolândia Cafu Cesar (PSB) obteve recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça) para voltar às atividades políticas. Ele foi preso no dia 12 de novembro do ano passado na 1a fase da operação Coffe Break da Polícia Federal, ficou pouco mais de um mês recluso e foi liberado mediante ‘condições severas’ de comunicação.

Cafu era cotadíssimo para vir candidato a deputado federal este ano, avançando em toda a região (Nova Odessa, Sumaré, Americana e Santa Bárbara).

Logo após a prisão, o meio político ainda achava que ele viria forte para federal, mas ter ficado um mês em cana e o afastamento da prefeitura fez que sua força fosse reduzida drasticamente. Agora ele vai poder voltar a se articular, com algumas restrições.

Novas restrições a Cafu

(i) comparecimento mensal em juízo;

(ii) retenção do passaporte; e (iii) proibição de comunicação com os demais investigados

arrolados na investigação, ressalvada a possibilidade de nova decretação de medidas

cautelares diante de fatos novos e concretos, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.