Caiu da ponte, foi atropelado pelo trem e morreu em Americana

Um homem que caiu da passarela acabou morrendo na madrugada desta quinta-feira em Americana. Os Guardas faziam patrulhamento preventivo no Jardim Santana no intuito de coibir o tráfico de drogas, furtos e outros delitos. Diego Cardoso de Alencar de 36 anos chegou a ser levado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos.

Ao chegar no cruzamento da rua Carioba com a rua Francisco Manoel, a equipe percebeu que um indivíduo de média estatura, branco, trajando camiseta vermelha que se encontrava no primeiro lance de escadaria da passarela sob a passagem de nível (linha férrea) ali existente, correu até a passarela sem motivo aparente.

Já na ponte ao perceber que os vigilantes da empresa CampSeg posteriormente identificados como Paulo Cesar e Victor Rodrigues (VTR-SIS 2D99), empresa de segurança e terceirizada da ferroviária RUMO, estavam do outro lado acompanhando a passagem da locomotiva, pulou o guarda corpo e se dependurando no lado externo pulou sobre os vagões.

Perdeu equilíbrio e caiu

Perdendo o equilíbrio caiu entre os vagões sendo em seguida arremessado para fora da locomotiva. De imediato foi isolado e preservado o local. Acionado o resgate onde compareceu no local a equipe do Sgt do corpo de bombeiros Wesley na UR-16303 prestando os primeiros socorros e após imobilizado socorrido ao hospital municipal Waldemar Tebaldi.

No hospital municipal o indivíduo foi identificado como sendo Diego Cardoso de Alencar de 36 anos. Fatos levados ao conhecimento da autoridade policial na CPJ delegado de polícia Dr Robson Gonçalves de Oliveira que deliberou pelo registro do BOPC, registrado pelo escrivão de polícia civil Arthur kechichian. A autoridade policial solicitou a preservação do local até o término do serviço de perícia, realizado pela polícia científica através dos agentes perito Tiago e fotógrafo Mário que compareceram na VTR-S1495 conforme protocolo L.44783/2025.

Encerrado os trabalhos periciais, enquanto registrava a ocorrência na CPJ chegou ao conhecimento da equipe que Diego não resistiu e veio a óbito por volta das 00:20. Findo o registro está equipe liberada pela autoridade policial.

