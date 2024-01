Visando incentivar ainda mais a prática de atividades físicas e esportivas pela população, a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa divulgou o calendário esportivo de 2024. A programação deste ano traz novidades, entre elas, Passeio Ciclístico e Festival de Futsal em homenagem ao Dia do Trabalhador. As atividades – que contemplam tanto o público infantil quanto adulto – já começam neste mês, com a participação do handebol feminino na Copa São Manuel da modalidade.

“Teremos um calendário bastante agitado durante todo o ano, com campeonatos, torneios, festivais, jogos, corrida, passeio, enfim, de todas as modalidades coletivas. Além da programação da nossa Secretaria Municipal de Esportes, vamos apoiar alguns eventos organizados por esportistas ou academias particulares, e que são de grande relevância para a nossa comunidade do ponto de vista esportivo”, explicou o secretário Renan Reis, afirmando que o calendário pode sofrer alterações durante o ano.

Em fevereiro começa o Campeonato Municipal de Mini Campo, bem como acontece o Festival das Escolinhas Esportivas de Handebol, Basquetebol, Futebol, Futsal e Vôlei. Também tem estreia do handebol feminino na LHESP (Liga de Handebol do Estado de São Paulo).

Para março, o mês reserva Recreação – uma atividade realizada pela atual gestão e que já faz parte do calendário anual. Também haverá Passeio Ciclístico, Jogos da Juventude e os Campeonatos Municipais de Futebol Feminino e de Base.

FUTEBOL 40+ RETORNA AO CALENDÁRIO

Em abril tem mais Campeonato – o de Futebol Veteranos +40, retomado pela Prefeitura. Também acontece outra edição do Projeto Recreação e os JOMI (Jogos Melhor Idade). No mês de maio tem o Festival de Futsal do Trabalhador, em homenagem ao Dia 1º de Maio; tem Campeonato Municipal de Futebol de Salão, Corrida Paraíso do Verde 5k, Jogos Escolares, Dia do Desafio do SESC e mais uma edição do Recreação.

Fechando o semestre, os Torneios Municipais prometem agitar os amantes do esporte. Acontecem também os JOMI (Jogos Melhor Idade) – fase estadual, caso a cidade se classifique em alguma modalidade. Nova Odessa participará dos Jogos Regionais, em Mococa, com o handebol, basquete, futebol de salão e vôlei. A pasta reserva ainda mais uma edição do Recreação.

O adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho, destacou as novidades em 2024, com mais esporte e lazer para todos. “Nossa expectativa é a melhor possível, já que o Calendário Esportivo é a melhor forma de organização de uma Secretaria, e assim seguirmos o que está previsto, valorizando nossos professores, atletas e pessoas que acompanham o esporte em Nova Odessa”, disse.

2º SEMESTRE

O segundo semestre também promete muita adrenalina. Em julho a Secretaria realiza o Campeonato de Futebol Amador nas três Divisões. “Faremos também o Festival de Rolimâ, o Nova Odessa Running e mais uma edição do Recreação”, disse Renan.

Para agosto, a pasta promove Futebol de Base, Dia do Folclore, Desfile Cívico das Escolinhas e Jogos Escolares Municipais. Em setembro ocorrerão os Jogos Escolares Municipais em parceria com Educação, a Corrida Kids e o Recreação.

Em outubro têm Festa das Crianças e Jogos Abertos do Interior. Para novembro está previsto o Festival Paralímpico em parceria com Educação/Apae e o Natal Running Solidário. E fechando o calendário esportivo do ano, em dezembro, a Secretaria Municipal de Esportes realiza todos os Campeonatos, Torneio de Taco e Torneio de Pipas. “Queremos movimentar todas as modalidades esportivas de Nova Odessa”, finalizou Renan Reis.