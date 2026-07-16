Como parte das comemorações pelos 158 anos de Sumaré, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer dará início, no próximo dia 25 de julho (sábado que antecede o aniversário de Sumaré), mais uma edição do Campeonato Amador de Futebol. A principal competição do futebol varzeano da cidade chega à temporada 2026 com um novo formato de disputa nas duas divisões, garantindo mais equilíbrio técnico, calendário cheio e confrontos decisivos desde a primeira rodada.

A organização oficializou o chaveamento das equipes e promoveu ajustes na estrutura do campeonato para ampliar a competitividade e assegurar que todos os clubes tenham um número mínimo de partidas na fase inicial.

Na Primeira Divisão, a elite do futebol amador será formada por 20 equipes, distribuídas em quatro grupos com cinco clubes cada. A principal novidade está no sistema de disputa da primeira fase: em vez de enfrentamentos dentro da própria chave, os times jogarão contra os integrantes de um grupo correspondente, no formato “grupo contra grupo”. Assim, cada equipe disputará cinco partidas na fase classificatória.

Ao término da primeira fase, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a etapa seguinte. Já o último colocado de cada chave será rebaixado para a Segunda Divisão.

As chaves da Primeira Divisão ficaram definidas da seguinte forma:

Grupo A

• João Paulo II FC

• União Bom Retiro

• Parceiros

• CA Atalanta

• Florêncio FC

Grupo B

• Fumaça FSC

• R7 Picerno

• América

• EC Bom Retiro

• Furacão FC

Grupo C

• UDV Picerno

• União Virgílio Basso

• União Bandeirantes

• São Judas FC

• Nova Terra FC

Grupo D

• EC União Salerno

• Penharol

• União Maria Antônia

• EC Renovação

• Parma FC

•

A Segunda Divisão também passou por adequações. Inicialmente prevista para seguir o mesmo modelo da elite, a competição precisou ser reorganizada após a desistência de duas equipes da Primeira Divisão. Para completar as vagas na elite, os clubes que terminaram a edição de 2025 na quinta e sexta colocações da Segunda Divisão foram promovidos.

Com isso, a divisão de acesso passou a contar com 18 equipes, distribuídas em três grupos de seis clubes. Nesta fase, as equipes enfrentam todos os adversários do próprio grupo, mantendo o mínimo de cinco partidas por participante. Ao final da primeira fase, apenas duas equipes serão rebaixadas para a divisão inferior.

Os grupos da Segunda Divisão ficaram assim definidos:

Grupo A

• Guarani

• Milan FC

• Santa Clara

• União Ipê

• Real Cruzeirinho

• Montana A1

Grupo B

• Unidos Conceição

• EC Galáticos

• Beira Rio FC

• CSA

• EC JL

• 5 Estrela SS FC

Grupo C

• CA Ipiranga

• União 03 Vilas

• Baxada FA

• GE Santiago

• Torres FC

• JD Campo Belo

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Pedro Rocha, destacou que as mudanças foram planejadas para fortalecer a competição e oferecer um campeonato ainda mais atrativo para atletas, dirigentes e torcedores. “O Campeonato Amador é uma das maiores tradições esportivas de Sumaré e movimenta centenas de atletas, dirigentes e famílias todos os anos. Com esse novo formato, conseguimos ampliar o equilíbrio entre as equipes, garantir um calendário consistente e proporcionar uma competição ainda mais emocionante para todos os envolvidos. Será mais uma grande celebração do esporte dentro das festividades dos 158 anos da nossa cidade.”