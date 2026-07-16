A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou uma campanha de conscientização ambiental para alertar a população sobre os riscos do descarte irregular de resíduos e das queimadas, especialmente durante o período de estiagem.

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A iniciativa inclui a instalação de 50 faixas em diferentes regiões da cidade, além da divulgação de orientações voltadas à prevenção de incêndios e à preservação do meio ambiente.

Nesta etapa da campanha, as faixas foram instaladas pela equipe da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura em pontos de grande circulação e visibilidade, reforçando as mensagens de conscientização junto à população. A instalação foi concluída nesta quarta-feira (15).

Os meses de julho e agosto correspondem ao período mais seco do ano em grande parte do Estado de São Paulo. Nessa época, a baixa umidade do ar, a escassez de chuvas e a vegetação ressecada aumentam o risco de incêndios.

O descarte irregular de resíduos em terrenos baldios, áreas verdes e margens de vias públicas também contribui para a ocorrência de queimadas, já que muitos desses materiais são inflamáveis. Além disso, atitudes como descartar bitucas de cigarro ou colocar fogo em lixo podem provocar incêndios de grandes proporções.

As queimadas provocam danos ao meio ambiente, comprometem a fauna, a flora e a qualidade do solo, além de aumentarem a emissão de poluentes na atmosfera. A diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura, Kátia Birke, destacou que os impactos também atingem diretamente a população. “A saúde da população também fica em risco. Há o agravamento de doenças respiratórias, especialmente em crianças, idosos e pessoas com problemas pulmonares. Além disso, a fumaça gera riscos reais de acidentes de trânsito, pois afeta a visibilidade dos motoristas nas vias”, comentou.

“Nesses meses de julho e agosto o cuidado deve ser redobrado para que se evitem incêndios. Um pequeno descuido pode ser decisivo para uma tragédia ambiental. Por isso, a Prefeitura buscou atuar preventivamente, nesta campanha de conscientização, em diferentes trechos do município”, comentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales.

O descarte irregular de resíduos e as queimadas são infrações sujeitas às penalidades previstas na legislação. A Prefeitura orienta que a população comunique casos de irregularidades ou focos de incêndio pelos canais oficiais da Guarda Municipal de Americana (Gama), entre eles o telefone de emergência 153.

Locais que receberam as faixas em Americana:

• Avenida Brasil – Secretaria de Meio Ambiente

• Avenida Brasil – Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” (Zoo Americana)

• Rua Orlando Dei Santi

• Avenida Paulista

• Avenida Cecília Meireles

• Avenida São Paulo (Praia Azul)

• Avenida Raphael Vitta – Parque Natural Nilton Pinto Duarte

• Rua Martim Mario Piva

• Avenida Cândido Portinari – Regional Zanaga

• Avenida Attilio Dextro

• Rua da Concórdia

• Rua Bandeirantes

• Rua da Mantiqueira

• Rua das Margaridas

• Rua dos Cravos

• Rua Florindo Cibin x Rua Serra do Japi

• Rua Florindo Boschero

• Rua Itaíba

• Rua João Santarosa

• Rua José Grassi

• Rua Rio Claro

• Rua Vênus

• Rua Romildo Bosquiero

• Rua Sálvia

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